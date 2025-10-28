【ニューヨーク共同】28日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、取引時間中の最高値を更新した。午前10時現在は前日比184.43ドル高の4万7729.02ドルを付けた。米中の貿易摩擦緩和への期待感などを背景に買い注文が先行した。