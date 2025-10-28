松田聖子のデビュー45周年を記念したオフィシャルトリビュートアルバム『永遠の青春、あなたがそこにいたから。〜45th Anniversary Tribute to SEIKO MATSUDA〜』のトレーラー映像が公開された。【動画】中森明菜、椎名林檎ら豪華8組が参加！松田聖子トリビュート盤トレーラー映像同作は、11月5日にAmazon Musicで独占先行配信、Amazon.co.jpにて限定盤CDが先行発売される。トレーラーでは、中森明菜、椎名林檎、GRe4N BOYZ、