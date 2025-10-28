【MLB】ドジャースブルージェイズ（10月27日・日本時間10月28日／ロサンゼルス）【映像】大谷、逆方向豪快弾→投手ドン引き10月27日（日本時間10月28日）行われたワールドシリーズ第3戦、ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズの一戦で、ドジャース大谷翔平が放った逆方向弾と相手投手のリアクションが話題となっている。ドジャース1点ビハインドで迎えた7回裏1死走者なしの場面で打席に立った1番・大谷は、4番