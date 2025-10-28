日米間で合意されたアメリカへの投資について、日米両政府は共同文書を公表しました。エネルギーやAIインフラの強化などの分野で複数の日本企業が関心を示しています。日米両政府は、トランプ大統領の来日に合わせて「日米間の投資に関する共同文書」を発表しました。両国の企業が「エネルギー」や「AIインフラの強化」「重要鉱物など」の事業に関心を持っていることを両政府間で確認したということです。エネルギー分野では、ソフ