「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース６−５ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースが劇的なサヨナラ勝ちで、６時間３９分に及んだ延長十八回の死闘を制した。この日、ＦＯＸスポーツＭＬＢは「今夜ＬＡでのワールドシリーズのために、多くのレジェンドとスターが集まっています」とし、スタンドで観戦する著名人の動画を投稿した。動画には元ドジャース左腕で野球殿堂入りのサンディ・コーファックス氏、