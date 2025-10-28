将棋の藤井聡太七冠は、同学年の伊藤匠叡王の挑戦を受ける「王座戦五番勝負」で、先ほど第5局に敗れ六冠に陥落しました。2勝2敗で迎えた「王座戦五番勝負」の第5局は午後8時半ごろに終局し、藤井聡太七冠（23）が伊藤匠叡王（23）に97手で敗れました。藤井七冠は敗れたため、保持していた7つのタイトルのうち「王座」のタイトルを失い、七冠から陥落して六冠になりました。対局後、藤井六冠は次のように語りました。藤井聡太