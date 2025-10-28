チェルシーは29日、カラバオ・カップ（EFLカップ）3回戦でウルヴァーハンプトンとのゲームが控えている。同試合に向けた会見に、チェルシーを率いるエンツォ・マレスカ監督が出席し、負傷離脱が続いていたイングランド人FWリアム・デラップが起用可能であることを明言した。イギリスメディア『スカイスポーツ』が28日、会見の様子を伝えた。昨季、イプスウィッチでプレミアリーグ37試合のピッチに立ち、12ゴールと二桁得点を達