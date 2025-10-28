◇第50回社会人野球日本選手権大会1回戦Honda6―0ミキハウス（2025年10月28日京セラD）第50回社会人野球日本選手権大会が28日、大阪市内の京セラドームで開幕し、前年準優勝のHondaは6―0でミキハウスを制し、3年連続で初戦を突破した。試合序盤から試合を優位に進めた中、最終回に衝撃が待っていた。6―0の9回に3番手として救援した磯貝和賢が、最速157キロを計測するなど150キロ台の直球を連発して1回無失点に抑えた。