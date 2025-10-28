阪神・才木浩人投手（２６）が２８日、ソフトバンクとの「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」第３戦（甲子園）に先発し、６回途中２失点で敗戦投手となった。初回は８球全て直球で三者凡退に抑えるなど、気迫の投球をみせたが、勝負どころでの失点が響いて黒星。１―２の接戦を落とす結果となった。初回、味方打線が佐藤輝の３試合連続打点となる右越え適時二塁打で先制。才木も３回までは無失点に抑えていたが、４回に山川に手