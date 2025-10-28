ソフトバンクのは２８日、阪神との「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」第３戦（甲子園）に２―１で逆転勝ちを収め、通算成績を２勝１敗とした。敵地での重要な初戦をものにしたホークス。だが、試合後の小久保監督の表情は晴れなかった。「よう勝った。藤井さまさまでしょ」。２番手・藤井皓哉投手（２９）がマウンドに上がった７回、先頭の８番・小畑の打球を山川がファンブル。上位打線の前に走者をためたくない場面で痛い