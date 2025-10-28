アイドルグループ・＝LOVEが10月28日、音楽番組「うたコン」（NHK）に生出演。オオカミの耳をつけたキュートな衣装で、新曲「ラブソングに襲われる」を披露した。「ラブソングに襲われる」は、10月8日に19thシングル表題曲として発売され、オリコン週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに自己最高初週売上を更新し、見事1位を獲得。さらにCDセールスも現在累計40万枚を突破し、ストリーミングにおいても