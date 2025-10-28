元西武の松坂大輔さん（45＝スポニチ本紙評論家）が28日、自身がキャスターを務めるテレビ朝日系「報道ステーション」に生出演。阪神―ソフトバンクの日本シリーズ第3戦、延長18回の大激戦となったドジャース―ブルージェイズのワールドシリーズ（WS）第3戦を解説した。ソフトバンクは1―1の6回1死二塁で、3番・柳町が阪神・才木が投じた高めの147キロ直球を捉え、右翼線に決勝の適時三塁打。松坂さんは、同じ高めの直球に