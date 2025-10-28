神戸発の人気パティスリー「アンテノール」から、焼きたての香ばしいフィナンシェと自慢のクリームを楽しめる限定セットが登場。阪神梅田本店限定で、11月1日（土）より販売されます。発酵バターがふんわり香る焼きたてフィナンシェに、北海道産生クリームをブレンドしたミルク感たっぷりのクリームをディップして味わう贅沢なひととき。数量限定のため、気になる方はお早めに♡ 焼きた