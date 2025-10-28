SMBC日本シリーズ2025第3戦阪神1―2ソフトバンク（28日、甲子園）ソフトバンクの柳町達外野手が、日本シリーズ初打点となる勝ち越しの適時三塁打を放った。同点で迎えた6回1死二塁。阪神先発の才木浩人の147キロ直球を引っ張ると、右翼線への三塁打となった。「絶対柳田さんをかえすという強い集中力を持って（打席に）入りました。切れるな、という一心で走っていました」25日の初戦では、1点を追う8回に左飛。抜け