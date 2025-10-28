第73期王座戦5番勝負を3勝2敗で制した伊藤匠新叡王が感想戦終了後、会場の常磐ホテル内で記者会見した。主な内容は以下の通り。――初の2冠獲得で思うところは？「まだまだこう実感はわかないと言いますか、本当にこう信じられないというような気持ちです」――藤井六冠とは1年ぶりの対戦でしたけれども、改めて戦ってみての印象は？「やっぱり藤井さんは指し手の精度が高いという印象。ほとんど悪い手を指してこられな