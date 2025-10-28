SUPER BEAVER渋谷龍太（38）が28日、都内で映画「ナイトフラワー」（内田英治監督、11月28日公開）完成披露試写会に出席した。2人の子どもの夢をかなえるためにドラッグの売人になるシングルマザー（北川景子）を描く物語。渋谷はドラッグの元締め役を演じた。同作で俳優デビューとなり「初めて演技をさせてもらって、どの面を下げてこの場に出たらいいんだろう」と笑いを誘いつつ、「本当に出ていいのか…と思っていた。バンドマ