メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市昭和区の路上で今月1日、歩行者の男性をひき逃げしたとして、73歳の男が逮捕されました。 過失運転致傷などの疑いで逮捕されたのは名古屋市北区の自称・アルバイトの男（73）です。 警察によりますと、男は、1日午後7時すぎ、名古屋市昭和区の路上で軽乗用車を運転し前方を歩いていた大学院に通う男性（29）に追突し、額を打撲するけがをさせたにも関わらず、現場から逃走した疑い