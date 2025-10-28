メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県桑名市の特別支援学校の給食にビニール片が混入していたことがわかりました。 28日午後0時半ごろ、県立くわな特別支援学校で高等部の生徒が給食の「こんにゃくの炒め煮」を食べていたところ、口の中に異物を感じて担任に報告しました。 学校によりますと、異物は、縦約1ｃｍ、横約3ｃｍのビニール片で、折りたたまれた状態だったということです。 給食は、学校の給食室