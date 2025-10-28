永谷園は10月28日、「お茶づけ」に封入していた「東海道五拾三次カード」について、「2025年12月末の生産分をもって封入を終了します」と発表した。同社公式X（Twitter）はこの日、「少し寂しいお知らせです」とした上で、「10年間、お茶づけと一緒に旅を続けてきた『東海道五拾三次カード』が、2025年12月末の生産分をもって封入を終了します」と発表。続けて「2016年に復活したとき、『お茶づけを通して日本の文化を感じてもらい