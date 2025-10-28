男性が育児に参加することにいちいち拒否反応を示す義母。このあとも夫が息子の世話をするたびに突っかかってくるわ、さらには仕事復帰にまで口を出してくるわで…主人公もだんだん自信をなくしていくのです。【まんが】男性の育児参加が許せない義母(ウーマンエキサイト編集部)