◆第５０回社会人野球日本選手権大会▽１回戦ホンダ６―０ミキハウス（２８日・京セラドーム）ミキハウス（大阪）は前回準優勝のホンダ（東京）に完封負けし、２年連続の１回戦突破とはならなかった。前巨人の高橋優貴投手が先発も、２回に連打で先制を許した。３回はボークで２点目を失い、さらに１死一、三塁で遊ゴロの間に失点。その後も相手打線を止められず、２回２／３を６安打５失点（自責１）で降板となり、「ボーク