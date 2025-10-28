ロサンゼルス在住の女優・桃井かおりが２８日までにＳＮＳを更新。庭で食べるご飯を紹介した。２５日付のインスタグラムで「何も食べないでもいいかも〜なんて時は、ほれこうして庭で鮭定食！早く来て〜ナスの浅漬けが色変わりしてく〜」と厚切りの焼き鮭、ナスの浅漬け、味噌汁と思われる汁物、ご飯が、お盆なのか四角いトレイにきれいに並んだ写真をアップ。松模様の和食器など器のセンスもさすがだ。緑溢れる庭には鉢植