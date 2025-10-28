「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース６−５ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースが劇的なサヨナラ勝ちで延長十八回の死闘を制した。試合後、ＭＬＢ公式ホームページはテオ・デローサ記者の「延長戦を呼ぶ男？国歌斉唱のペイズリーとドジャースの縁」とする記事を掲載した。「試合前からドジャースタジアムの観衆は『きょうは長くなりそうだぞ』と予感していたかもしれない」と記したデローサ記者。第３戦