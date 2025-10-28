トランプ米大統領は２８日夜、都内の駐日米国大使公邸で日本の経済界トップらとの夕食会に臨んだ。経団連の筒井義信会長やトヨタ自動車の豊田章男会長らが出席。トランプ氏は「民間投資の協定により、我々のビジネスはさらに飛躍的に拡大する」と述べ、米国への投資拡大を呼びかけた。関係者によると、参加者は電機や金融、商社など幅広い業種のトップら５０人超に上った。トランプ氏の冒頭あいさつは約４０分間に及んだという