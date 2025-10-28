¥¢¥Õ¥ê¥«ÅìÉô¤Î¥±¥Ë¥¢¤Ç¾®·¿Èô¹Ôµ¡¤¬ÄÆÍî¤·¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿´Ñ¸÷µÒ¤é11¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£APÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢28Æü¸áÁ°5»þÈ¾¤´¤í¡¢¥±¥Ë¥¢±è´ßÉô¤ÎÈô¹Ô¾ì¤«¤éÆîÀ¾Éô¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥µ¥¤¥Þ¥é¹ñÎ©ÊÝ¸î¶è¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®·¿Èô¹Ôµ¡¤¬ÄÆÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ë¤Ï¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¿Í8¿Í¤È¥É¥¤¥Ä¿Í2¿Í¡¢¤½¤ì¤Ë¥±¥Ë¥¢¿Í¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È1¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´°÷»àË´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½ÃÏ¤ÏÅ·¸õ¤¬°­¤¯¡¢ÁáÄ«¤«¤é·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤