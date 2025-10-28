将棋の第７３期王座戦五番勝負第５局が２８日、山梨・甲府市の常磐ホテルで指された。先手の挑戦者・伊藤匠叡王（２３）が藤井聡太王座（２３）＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将＝に９７手で勝利し、シリーズ通算３勝２敗でタイトルを獲得。現在保持している叡王に続く二冠となった。終局から約１時間半がたち、会見場に姿を現した新王座は「まだまだ実感が湧かない、信じられないという気持ち」と半信半疑の表情。シリー