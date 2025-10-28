¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ10·î28Æü¡Û½¬¶áÊ¿¡Ê¤·¤å¤¦¡¦¤­¤ó¤Ú¤¤¡ËÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞÃæ±û°Ñ°÷²ñÁí½ñµ­¤Ï¶¦»ºÅÞÂè20´üÃæ±û°Ñ°÷²ñÂè4²óÁ´ÂÎ²ñµÄ¡Ê4ÃæÁ´²ñ¡Ë¤Ç¡Ö¹ñÌ±·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñÈ¯Å¸Âè15¼¡5¥õÇ¯·×²è¤ÎºöÄê¤Ë´Ø¤¹¤ëÃæ¶¦Ãæ±û¤Î·úµÄ¡×¤Îµ¯Áð¤Ë´Ø¤¹¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£Á´Ê¸¤òÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¡£