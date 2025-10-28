香りの旅は、雪と氷に包まれたアルプスの絶景から始まります。Acqua di Parmaの2025ホリデーコレクションでは、ドロミテ地方の雄峰〈アンテラオ〉を象徴に、クラフトマンシップと自然の美を融合した香りの限定シリーズが登場。“旅する香り”を纏いながら、大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にもぴったりな季節がやってきました♡ アルプスがテーマの限定ボトルデザイン 今回のホリデーコ