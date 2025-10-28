¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025Âè2Àïºå¿À1¡½2¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê28Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬µÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¾þ¤ê¡¢2¾¡1ÇÔ¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦4²ó¤Ë»³ÀîÊæ¹â¤¬Æ±ÅÀ2¹æ¥½¥í¡¢6²ó¤ËÌøÄ®Ã£¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Î±¦ÍãÀþÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤¬6²ó1¼ºÅÀ¤Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£3²ó¡¢5²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬ÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£¤·¤«¤·DHÀ©¤Î¤Ê¤¤¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÅê¼ê¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£5²ó¤Ï³¤ÌîÎ´»Ê¤¬¥Ð¥¹¥¿