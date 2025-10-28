◆九州地区高校野球準々決勝長崎日大4―1小林西（28日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）長崎日大が地元勢の小林西を破り2022年秋以来、3年ぶりの4強進出を決めた。エース古賀友樹（2年）が1失点で完投。「よく投げてくれました」と平山清一郎監督は大事な試合で力投したエースをたたえた。「今日はストレートが良かった」と直球中心で強気で押していった。自己最速を更新する136キロをマークし、捕手の太田涼介（2年）も