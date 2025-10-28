米海軍横須賀基地の原子力空母ジョージ・ワシントン艦内で演説し、強固な日米同盟をアピールするトランプ米大統領（右）と高市早苗首相＝２８日午後、横須賀市（矢部真太写す）トランプ米大統領と高市早苗首相は２８日、米海軍横須賀基地（横須賀市）を訪れ、停泊中の原子力空母ジョージ・ワシントンに乗艦した。「日米同盟は全世界で最も卓越した関係だ」。両首脳の演説に沸き返る艦内とは対称的に、基地周辺では市民らが抗議