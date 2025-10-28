◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第３戦阪神１―２ソフトバンク（２８日・甲子園）敵地・甲子園での接戦を制して通算成績を２勝１敗としたソフトバンク・小久保監督は、２番手の藤井ら救援陣の踏ん張りを勝因に挙げた。今シリーズ初先発のモイネロは初回、２死一塁から佐藤輝に右越えに適時二塁打を打たれて先制点を許したが４回、山川の中堅への２号ソロで味方が追いついた。すると６回、柳田の右前安打などで１死二塁から