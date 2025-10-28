◆東京六大学野球秋季リーグ戦第７週第３日▽法大１０―１東大（２８日・神宮）東大のエースでサブマリンの渡辺向輝（４年＝海城）がユニホームに別れを告げた。法大３回戦では３番手で救援。４失点で降板し、勝ち点奪取はならなかったが、４５球の力投に神宮の杜には温かい拍手が鳴り響いた。＊＊＊向輝の父で元ロッテ投手の渡辺俊介氏（４９）が神宮のスタンドから観戦。試合後は報道陣に対応し、長男の奮闘をねぎらっ