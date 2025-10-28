大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の日本製鉄堺ブレイザーズは27日（月）、11月1日（土）、2日（日）に開催するSVリーグ男子 第2節の広島サンダーズ戦で来場者プレゼント企画を実施することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 日鉄堺BZにとって今季のホーム開幕戦となるこの試合。大浜だいしんアリーナを会場に、11月1日（土）のGAME1は16:05から、2日（日）のGAME2は13:0