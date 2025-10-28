◇SMBC日本シリーズ2025第3戦阪神1−2ソフトバンク（2025年10月28日甲子園）得意にしていた本拠地で痛い星を落とした。4回以降、6イニング連続で得点圏に走者を進めながら、あと1本が出ない。相手のミスに付け込むこともできなかった。藤川監督は「まあ、勝負は続きますからね。また明日もしっかりと戦う、と。それですね」と敗因を振り返ることはなかった。「全てですね。短いようで長いですから。明日、しっかりと戦