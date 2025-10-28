¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û28Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¸áÁ°8»þ40Ê¬¸½ºß¡¢Á°ÆüÈæ77Á¬±ß¹â¥É¥ë°Â¤Î1¥É¥ë¡á152±ß07¡Á17Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥æ¡¼¥í¤Ï1¥æ¡¼¥í¡á1.1641¡Á51¥É¥ë¡¢177±ß15¡Á25Á¬¡£27Æü¤ÎÆüÊÆºâÌ³Áê²ñÃÌ¤Ç¤Ù¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¤¬±ß°Â¤ò¤±¤óÀ©¤·¤¿¤È¤Î¸«Êý¤¬¹­¤¬¤ê¡¢±ßÇã¤¤¥É¥ëÇä¤ê¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£