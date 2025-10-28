【MLB】ドジャースーブルージェイズ（10月27日・日本時間10月28日／ロサンゼルス）【映像】朗希もビビる… 山本由伸、ブルペンで“衝撃光景”ドジャースの山本由伸が、チームの命運をかけて延長18回からブルペンで準備を開始した。延長18回、マウンドへ上がる覚悟を決めていた山本は、すでに第2戦で完投勝利を挙げたばかり。中1日での登板準備という常識外のスクランブル体制に。アイアトン通訳を連れてロバーツ監督のもとへ向かい