日本発のグローバルグループ「＆ＴＥＡＭ」の韓国デビューミニアルバム「ＢａｃｋｔｏＬｉｆｅ」が発売初日の２８日、総出荷数に１１０万を超え、ミリオン出荷をスピード達成した。＆ＴＥＡＭは今夏、日本３枚目シングル「ＧｏｉｎＢｌｉｎｄ（月狼）」（４月リリース）で自身初のミリオン認定を受けているが、その出荷枚数を発売初日で上回るキャリアハイを達成。日本と韓国でそれぞれ、ミリオン出荷を達成するとい