タレント・上沼恵美子（70）が28日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、あのドラマを大絶賛する場面があった。かつてお笑いコンビ「海原千里・万里」を組んでいた姉・芦川百々子さんと、芸能記者・中西正男氏と食事をしながらのトーク企画。そこで「好きなドラマ」という話題になると、上沼は「『白い巨塔』（2003年版）。もう23周目やねん、全部セリフが入ってんねん」と明かし、驚かせる。「21回あるんですけど、それ