「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神１−２ソフトバンク」（２８日、甲子園球場）阪神が逆転負けで連敗し。対戦成績が１勝２敗となった。投手陣はソフトバンク打線を２点に抑えたが、打線は初回の１点のみ。六回以降は再三の好機であと一打が出なかった。打線では５番の大山が今シリーズ３試合で１１打数無安打と安打が出ていない。１−２と勝ち越しを許した直後の六回には、先頭の森下が四球を選び、続く佐藤輝の４球目