サッカー界最高の名監督といえば誰が思い浮かぶだろうか。長年プレミアリーグを観てきたサッカーファンであれば、名門マンチェスター・ユナイテッドを長年率いてきたサー・アレックス・ファーガソンがその一人であることに異論はないだろう。しかしながら、多くの“2世サッカー選手”が上手くいかないように、名将ファーガソンといえども、自身の子供に監督としての才覚を引き継ぐことは難しかったようだ。イギリス紙『The Sun』は