元パリコレモデルのIVANが28日、Threadsを更新。高市早苗首相の印象などについてつづった。IVANは「高市早苗さんてさイケてるとおもう」と書き出し、「100人が100人報われない法案があっても半分は報われるがいい100人共倒れする世の中より」と、日本維新の会との連立政権合意書などに盛り込まれた政策について私見を述べた。高市氏の外交姿勢やファッションにも多くの視線が注がれているが、IVANは「あと、シンプルにかっこよく