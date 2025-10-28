毎日夕食のメニューを考えるのは大変ですよね。この記事では、パートナーから連日、夕飯を外で食べたいと言われたという投稿を紹介します。在宅ワークが終わり、夫に夕飯のメニューを聞かれたという投稿者さん。答えると、夫は外で食ベたいと言い、投稿者さんは送り出したのですが…。 夫が外食に行ってしまう… 19:30に在宅ワークが終わり リビングに降りてきた旦那。 「夕飯な