韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（トゥモローバイトゥギャザー）の最新アルバム『Starkissed』（スターキスト）が、28日発表の「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得しました。これで、TOMORROW X TOGETHERは、13作連続1位で、海外アーティストとして「アルバム連続1位獲得作品数」歴代単独1位を更新しました。アルバムの初週売り上げは31.8万枚で、2025/8/4付『The Star Chapter: TOGETHER』の初週売り