お子さんが小さいうちは、大人と同じ量は食べられません。お店によってキッズメニューの量、食べる気持ちや性格でも食べる量は違うものです。大人の食事から取り分けることもあるのではないでしょうか。でも投稿者さんの旦那さんは取り分けが許せないタイプだそう。それだけでなく、食事の仕方や注文の仕方にも大きな問題があるようです。『旦那は少食な方。定食だとメインのおかずは食べるけれど、付け合わせの野菜やみそ汁は全部