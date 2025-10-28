SMBC日本シリーズ2025第4戦（甲子園）の予告先発が28日、発表された。ソフトバンクは大津亮介、阪神は郄橋遥人が先発する。大津は今季12試合に登板し、6勝2敗、防御率1・92。高橋は8試合に登板し、3勝1敗、防御率2・28の成績をマークしている。今シリーズは初戦で阪神が勝利し、2、3戦目はソフトバンクが連勝している。