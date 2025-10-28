¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025Âè3Àïºå¿À1¡½2¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê28Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Å¨ÃÏ¤ÇÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢2Ï¢¾¡¤ÇÄÌ»»2¾¡1ÇÔ¤È¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï½é²ó¡¢¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤¬2»à°ìÎÝ¤«¤éº´Æ£µ±ÌÀ¤Ë±¦±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¡¢ÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·4²ó1»à¤«¤é»³ÀîÊæ¹â¤¬2ÀïÏ¢È¯¤È¤Ê¤ëÆ±ÅÀ¥½¥íËÜÎÝÂÇ¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óº¸¤ËÊü¤ê¹þ¤ß¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡£6²ó¤Ëº£¥·¥ê¡¼¥º¹¥Ä´¤ÊÀèÆ¬¤ÎÌøÅÄÍª´ô¤¬