ÌÀÆü¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÀÆü¤Î±¿Àª¤ò¡¢·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªA·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ù¡ù¡ù¸áÁ°Ãæ¤Ïµ¤Ê¬¤ÎÉâ¤­ÄÀ¤ß¤¬·ã¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¹µ¤¨¤Æ¡£¸á¸å¤«¤é¤Ï½ù¡¹¤Ë±¿µ¤¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·18»þ°Ê¹ß¤Ï¤Þ¤¿±¿µ¤¤¬ÄãÌÂ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£B·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤¬¡¢º£¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Ò¥ó¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë°Å¼¨¡£Æüµ­¤òÆÉ¤ßÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ÎÀ°Íý¤ò¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿ÆÉ½ñ