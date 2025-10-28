プロ野球ドラフト会議で阪神タイガースから5位指名を受けたオイシックス新潟アルビBCの能登嵩都投手のもとを阪神のスカウトが指名挨拶に訪れました。新たなステージに向け、能登投手は「必要とされるピッチャーになる」と決意を語りました。10月23日に行われたプロ野球ドラフト会議。多くの選手が運命の瞬間を待つ中、県勢トップで呼ばれたのは、オイシックスのエース・能登嵩都投手でした。今シー