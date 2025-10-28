JO1の最新シングル『Handz In My Pocket』が、28 日発表の最新『オリコン週間シングルランキング』で初登場1位。デビューシングル『PROTOSTAR（無限大）』から自身通算10作連続となる1位に輝きました。本作の初週売り上げは50.5万枚を記録し、これで前々作の『HITCHHIKER（Love seeker）』、前作『WHERE DO WE GO』に続く、3作連続の初週売り上げ50万枚超えを達成しました。さらに2021年12月にリリースした『WANDERING（僕らの季節